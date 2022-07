BACOLI – Il 18 giugno scorso ha preso il via, anche in Campania, l’operazione Mare Sicuro, che da oltre trent’anni vede impegnati per tutta l’estate le donne e gli uomini della Guardia

Costiera per garantire la sicurezza dei bagnanti, dei diportisti e, più in generale, di tutte le

attività marittime che si svolgono lungo le coste e i mari italiani. Nell’ambito di tale operazione, coordinata a livello locale dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli e diretta dalla Direzione marittima della Campania, sono stati eseguiti, nello scorso fine settimana, da parte del personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Baia, molteplici attività di controllo in mare, in particolare presso le località Miseno, San Sossio e Miliscola del Comune di Bacoli.

GLI ILLECITI – Numerosi sono stati gli illeciti accertati e le sanzioni elevate, per un totale di circa 3.700 euro, a carico dei conduttori di unità da diporto sorprese a sostare e navigare nella zona di mare riservata alla balneazione. I militari hanno altresì effettuato una mirata attività di controllo della filiera della pesca presso quattro ristoranti della zona che ha portato al sequestro di circa 80 kg di prodotto ittico non tracciato ed etichettato in aderenza alle norme vigenti ed alla contestazione di sanzioni amministrative pecuniarie per un importo totale pari a circa 6.000 euro. Proseguiranno in ogni caso anche nei prossimi giorni e per tutta la stagione estiva le attività di prevenzione e controllo da parte dei militari della Guardia Costiera, a tutela della sicurezza della balneazione e della attività marittime.