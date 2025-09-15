Controlli interforze a Quarto: controllate 410 persone, tre denunciate per armi e droga

QUARTO – Nelle serate da giovedì a sabato, una task force composta dagli agenti del Commissariato di Pozzuoli, unitamente ai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli-Tenenza di Quarto, ai militari del Comando Guardia di Finanza di Pozzuoli e a personale della Polizia Municipale di Quarto, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Quarto. In particolare, sono state identificate 410 persone, di cui 3 denunciate all’Autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

I CONTROLLI – Nel corso del servizio, gli operatori hanno controllato 180 veicoli, di cui 7 sottoposti a sequestro amministrativo e 5 a fermo amministrativo, contestate 35 violazioni del Codice della Strada; sono state, altresì, ritirate 6 patenti di guida e 12 carte di circolazione. Infine, gli operatori hanno controllato 4 attività commerciali; ad alcuni dei titolari sono state imposte numerose prescrizioni per violazione di normative HACCP (relative alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare). Inoltre, in un’attività commerciale è stato sorpreso un lavoratore non in regola con sospensione temporanea della licenza e avvio della relativa segnalazione all’Ispettorato del Lavoro.