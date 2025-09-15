“C’era una volta Napoli” va in scena a Pozzuoli

POZZUOLI – “C’era una volta Napoli”. La Scuola di spettacolo, nuovissima realtà di formazione in Recitazione, nata a Pozzuoli su iniziativa di Stefania Filippone, mamma della giovanissima e talentuosissima Ludovica Nasti, dà vita ad uno spettacolo dedicato alla Città di Napoli, alle sue tradizioni artistiche e popolari. Vedrà protagonisti bambini e ragazzi dai 4 anni che hanno indossato bellissimi costumi realizzati da Martina Nasti. I giovanissimi attori in formazione sono stati curati da bravissimi docenti Chiara di Girolamo, Martina Brescia, Enrica Penza, Matteo Mauriello che li hanno guidati alla scoperta del palco, delle sue regole, delle emozioni che esso dona. Fantasie del Cinema offre la possibilità di scoprire talenti, di sperimentare la Recitazione Teatrale e Cinematografica a bimbi e ragazzi che un domani potrebbero orientarsi verso questa meravigliosa disciplina come lavoro, ma anche e soprattutto un’occasione di crescita umana e culturale, uno stimolo a vivere tra coetanei che condividono le loro stesse passioni e a lasciare almeno per un po’ da parte i cellulari, che li isolano e li rendono dipendenti. L’appuntamento è per domani (martedì 16 settembre) alle ore 2o.