Tre ambi e un terno a Pozzuoli: vinti 22.500 euro

POZZUOLI – Campania in festa con il Lotto. Nei concorsi di venerdì 12 e sabato 13 settembre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 69.258 euro, così distribuiti: in Strada Provinciale Pianura a Pozzuoli, in provincia di Napoli, colpo da 26.250 euro grazie a tre ambi e un terno, 22.500 euro sono invece andati in Corso Europa a Casavatore, in provincia di Napoli, con un terno, 10.258 euro in via Piano a San Sossio Baronia, in provincia di Avellino, grazie a un ambo, due ambi ‘Oro’ e un terno ‘Oro’ e 10mila euro in corso Vittorio Emanuele a Napoli con un ambo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro, per un totale di oltre 912,4 milioni di euro da inizio 2025.