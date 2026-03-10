Controlli ad Arco Felice e Pozzuoli: denunciato titolare di attività commerciale per abuso edilizio

POZZUOLI – Nella giornata di sabato, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli, in particolare nella zona di Arco Felice e nel centro storico. In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con il supporto di personale della Polizia Municipale, hanno identificato 80 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, controllato 22 veicoli e contestato 8 violazioni del Codice della Strada. Inoltre, il titolare del locale “Brusco” a Via Napoli è stato deferito per abuso edilizio e abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti, con conseguente sequestro dell’area.