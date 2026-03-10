Alla guida con il cellulare in mano: a Pozzuoli ritirate 15 patenti in poche ore

POZZUOLI – Una targa scanner di ultima generazione per scovare i furbetti dell’assicurazione e pattuglie in borghese per colpire l’illegalità diffusa e il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. E’ questo il dispositivo adottato dalla Municipale di Pozzuoli per un controllo “ibrido” dalla Domitiana al porto puteolano, che hanno portato al ritiro di 15 patenti per uso del cellulare alla guida. Il monitoraggio tecnologico tramite targa scanner, invece, ha permesso di isolare e sanzionare gravi irregolarità che mettono a rischio la sicurezza pubblica: sono 3 i veicoli sequestrati perché privi di assicurazione; 5 quelli sanzionati per omessa o reiterata omessa revisione; 1 veicolo intercettato nonostante fosse già sospeso dalla circolazione; 1 veicolo rimosso poiché gravato da fermo fiscale. “La nostra missione è la sicurezza a 360 gradi,” commenta il Comandante Fabio Felice De Silva. “Non tolleriamo zone d’ombra: dal rispetto della vita degli animali alla disciplina stradale, Pozzuoli deve essere una città dove le regole si rispettano. L’uso di pattuglie in borghese e tecnologie avanzate ci permette di essere ovunque, garantendo che chi sbaglia venga sanzionato a tutela della comunità”.

SALA SLOT – In zona Arco Felice, infine, sono stati scoperti dei minorenni in una sala slot, all’interno di un bar: il minore è stato segnalato ai servizi sociali, mentre è stata elevata una sanzione da 7mila euro nei confronti del gestore del locale, a cui arriverà nei prossimi giorni ordinanza di sospensione dell’attività.