Cagnolino richiuso in auto per ore salvato dalla Polizia Municipale di Pozzuoli: denunciato il proprietario

POZZUOLI – Gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli – sotto il coordinamento del Comandante Fabio Felice De Silva – hanno tratto in salvo un cagnolino di sette mesi che è rimasto intrappolato per diverse ore all’interno di un’auto parcheggiata nei pressi del centro storico. L’allarme è scattato quando alcuni passanti, attirati dai flebili lamenti dell’animale, hanno notato il piccolo. Sotto l’effetto della temperatura crescente nell’abitacolo, il cane mostrava segni di grave disidratazione. Con l’arrivo dei veterinari dell’Asl si è provveduto al salvataggio dell’animale e alle prime cure. Per la proprietaria, una quarantaduenne arrivata sul posto mentre si tentava di aprire il veicolo, è scattata la denuncia per abbandono di animali.