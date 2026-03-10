I Beatles a Pozzuoli: Michelangelo Iossa presenta il suo libro “I Giorni di Lennon” allo Spazio M’Arte

POZZUOLI – Giovedì 26 marzo 2026, alle ore 19:00, lo Spazio M’Arte (Via Guglielmo Marconi, 4 – Pozzuoli) ospiterà la presentazione del libro “I Giorni di Lennon” di Michelangelo Iossa, giornalista, scrittore e tra i più apprezzati studiosi italiani del fenomeno-Beatles. Il volume, che ha raccolto un notevole successo di critica e lettori, esplora con sensibilità narrativa gli ultimi, intensi anni di vita newyorchese di John Lennon, sino a quel 1980 che segnò il suo ritorno sulle scene con Double Fantasy prima della tragica fine a New York. A pochi metri dall’incanto del Rione Terra di Pozzuoli, lo Spazio M’Arte si conferma punto di riferimento per la diffusione della cultura e dell’arte nel territorio flegreo: la presentazione de “I Giorni di Lennon” permetterà di ripercorrere i passi dell’ex-Beatle tra le strade di Manhattan, il calore della famiglia al Dakota Building e l’urgenza creativa di un artista che stava ritrovando la sua strada creativa. Iossa riesce a restituire un ritratto intimo, lontano dagli stereotipi, raccontando l’uomo dietro l’icona.