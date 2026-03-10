Quasi 3 chili di droga tra i detersivi: sequestrati anche 5mila euro

GIUGLIANO – E’ primo pomeriggio quando i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania si imbattono in quella che sembra una piazza di spaccio. Bussano alla porta, ad aprire è un 36enne. I militari entrano e si guardano intorno. E’ tutto in ordine, almeno apparentemente. I ispezionano mobili controllando ogni stanza. Ultima è la lavanderia. In un mobile, tra detersivi e ammorbidenti i carabinieri trovano una busta in plastica, poi un’altra ed un’altra ancora. Nella prima 185 grammi di marijuana, nella seconda 13 panetti di hashish per un totale di 1 chilo e 350 grammi di sostanza stupefacente. I militari aprono anche la terza: conservato sottovuoto, un chilo circa di marijuana pronto per essere dosato. In un cassetto anche materiale per il confezionamento, un bilancino e una macchina per il sottovuoto.

Sequestrati anche 5220 euro in contante ritenuto provento dell’attività illecita. Il 36enne è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. E’ ora in carcere.