POZZUOLI/ Estorsione aggravata: giovane arrestato dalla Polizia a Monterusciello

POZZUOLI – Ancora un risultato significativo per la sicurezza del territorio arriva dal lavoro dei poliziotti del Commissariato di Pozzuoli. Nelle scorse ore, infatti, gli agenti della Squadra Investigativa dell’Ufficio Anticrimine hanno rintracciato e tratto in arresto un giovane napoletano residente nel quartiere di Monterusciello, colpito da un ordine di carcerazione per espiare quasi un anno di reclusione. Il provvedimento riguarda G. E., condannato in via definitiva a oltre due anni di carcere per un’estorsione aggravata dall’utilizzo di armi commessa a Napoli, nella zona di Coroglio. Nonostante la sentenza di colpevolezza già pronunciata nei suoi confronti, il giovane si trovava ancora in stato di libertà quando è stato individuato dagli investigatori.

LE INDAGINI – Determinante è stata l’attività di Polizia Giudiziaria condotta con particolare accuratezza e metodo dagli operatori della Squadra Investigativa dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Pozzuoli, diretti dal dottor Raffaele Esposito, Vice Questore della Polizia di Stato. Gli investigatori hanno avviato una mirata attività di ricerca e monitoraggio sul territorio, sviluppando elementi informativi e operativi che hanno consentito di localizzare il destinatario del provvedimento restrittivo. Il giovane è stato infine rintracciato e bloccato in strada dai poliziotti, che hanno eseguito l’ordine di carcerazione senza che si verificassero criticità. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale “G. Salvia” di Napoli – Poggioreale, dove sconterà la pena residua. L’operazione rappresenta l’ennesima dimostrazione della professionalità e della perizia investigativa degli uomini del Commissariato di Pozzuoli, che ancora una volta hanno assicurato alla giustizia un soggetto raggiunto da una sentenza definitiva di colpevolezza.