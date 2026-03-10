Minori in moto non si fermano all’alt della Polizia: folle fuga per le strade del Rione Toiano

POZZUOLI – Alla vista dei poliziotti anziché fermarsi hanno accelerato dando il via a una folle e pericolosa fuga per le strade del Rione Toiano, prima di essere bloccato. I protagonisti sono due 17enni, uno originario di Villaricca e l’altro di Pozzuoli, residente nel quartiere. Entrambi alla vista della Polizia e per eludere il controllo a bordo dei loro scooter si davano alla fuga a folle velocità, mettendo in pericolo automobilisti e passanti. Uno di questi abbandonava il mezzo e scappava a piedi, ma veniva bloccato e identificato dagli agenti. I due sono stati denunciati a piede libero dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli (diretti dal vicequestore Raffaele Esposito), segnalati alla Procura dei Minorenni presso il Tribunale di Napoli e sanzionati al codice della strada per le numerose infrazioni commesse durante la fuga.