In moto tra le strade dei quartieri, minori fuori controllo a Pozzuoli «Dove sono i genitori?»

POZZUOLI – Non c’è solo l’aggressione di venti contro uno a Piazza a mare o la fuga di due 17enni che a Toiano hanno ingaggiato un inseguimento con la Polizia a suonare come campanello d’allarme. Ci sono anche tanti episodi che quotidianamente avvengono sul territorio e che vedono come protagonisti i minori. Episodi di violenza, prevaricazione, baby criminalità ma anche atteggiamenti pericolosi. Come le folli corse in moto che hanno come protagonisti tanti ragazzini che scorrazzano per le strade dei quartieri. L’ultima a Monterusciello dove due ragazzini di poco più di dieci anni immortalati mentre davano vita a una pericolosa corsa con una mini moto.

IL RACCONTO – «Questa immagine credo che renda evidente quanto sul territorio di Pozzuoli ci sia una vera emergenza educativa. – racconta un residente di via Pasolini, a Monterusciello, dove i due minori scorrazzavano – Quello che ho visto mi ha profondamente rrattristao. Mi domando dove siano i genitori di questi minori che scorazzavano per le strade di Monteruscello senza alcun controllo.» Un episodio non isolati: molti casi analoghi vengono segnalati anche in via Modigliani, via Levi, via Severini, lungo lo stradone del mercatino a Monterusciello, in via del Mare a Licola e lungo gli stradone del Rione Toiano che di giorno e di sera si trasformano in piste da corsa.