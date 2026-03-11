POZZUOLI/ Traffico illecito di rifiuti ferrosi: nei guai dirigente società di Agnano

POZZUOLI – Continua senza sosta l’attività di contrasto ai reati ambientali da parte del Corpo di Polizia Municipale di Pozzuoli, guidato dal comandante Fabio Felice De Silva. Gli agenti del settore ecologia hanno condotto un’operazione mirata alla verifica della gestione di rifiuti ferrosi presso una società in via Antiniana. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione riguardante un presunto traffico illecito di materiale ferroso. Gli agenti, dopo un appostamento strategico, hanno documentato l’ingresso di due veicoli carichi di rifiuti nell’area aziendale e così hanno immortalato due autocarri mentre scaricavano il materiale, dopo averlo pesato.

LA DENUNCIA – Uno dei due si è dato alla fuga, mentre l’altro è stato bloccato e denunciato. Si tratta di un uomo di 64 anni, sprovvisto della necessaria iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. Gli agenti hanno poi proceduto al sequestro di circa 200 kg di rottami ferrosi illecitamente conferiti dal primo veicolo fuggito. L’operazione ha coinvolto direttamente i vertici della società che gestisce il centro di raccolta, il cui responsabile è stato identificato e denunciato per reati ambientali.