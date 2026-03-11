Furto d’auto a Bacoli: ladri presi dai carabinieri – LA FOTO

BACOLI – Mattinata movimentata al Fusaro, dove i Carabinieri della locale stazione di Bacoli insieme ai colleghi del reparto radiomobile di Pozzuoli sono intervenuti per fermare un furto d’auto..E’ success nei pressi del parcheggio “Green Park”, adiacente il Parco Vanvitelliano, dove quattro uomini stavano portando via una Fiat 500. I loro movimenti, però, non sono passati inosservati. Una pattuglia dei carabinieri, in transito in zona, ha assistito alla scena ed è immediatamente intervenuta. Alla vista dei militari i quattro ladri, su due auto diverse, hanno tentato la fuga ma il traffico ha rallentato la corsa consentendo ai militari di arrestare tre persone, mentre un altro sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce. I carabinieri li hanno bloccati e portati via. *seguiranno aggiornamenti