Scoperto villaggio fantasma a Varcaturo: sequestrati 65mila metri di terreno e denunciare cinque persone

VARCATURO – Maxi sequestro dei carabinieri Forestali di Pozzuoli che ha messo i sigilli ad un’area di 65mila metri quadrati e denunciato cinque persone. L’operazione è stata condotta in via Orsa Maggiore a Varcaturo, in un terreno di proprietà della Regione Campania che a sua volta lo aveva affittato ad una società che gestisce villaggi turistici ed eventi. Secondo quanto è emerso dalle indagini del Nucleo Carabinieri Forestali di Pozzuoli, nei 65mila metri quadrati di terreni che in precedenza erano appartenuti all’Opera Nazionale Combattenti, sono stati realizzati molteplici illeciti edilizi.

L’INTERVENTO – Giunti sul posto, i militari hanno rilevato la presenza di 9 operai intenti a movimentare terra ed a costruire opere edilizie. In particolare, erano stati realizzati senza alcuna autorizzaione 4 campi da padel con travi perimetrali in cemento armato, di tre platee e zatteroni in cemento armato con sovrastanti strutture in legno, di due campi di calcetto ed uno di calcio ad 8, di un’area pavimentata di circa 2000 metri quadrati. Sono stati rilevati anche scavi di sbancamento su circa 8000 metri quadrati, la costruzione di tre manufatti residenziali e la manutenzione di 20 residence. Ai responsabili è stato anche contestato il deposito incontrollato di rifiuti speciali derivanti dalle demolizioni e costruzioni.