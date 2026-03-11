Trekking urbano a Pozzuoli: studenti del Virgilio fanno da ciceroni

POZZUOLI – “Trekking Urbano” degli studenti delle classi 2B e 2M dell’Istituto Virgilio di Pozzuoli. Il gruppo, accompagnato dai docenti, questa mattina ha partecipato a un tour per i luoghi storici della città percorrendo a piedi nove chilometri. Le tappe sono state l’Anfiteatro Flavio, il Tempio di Serapide, la Darsena e il Rione Terra. La visita è stata organizzata dal “Dipartimento Altri Linguaggi” ed ha visto gli stessi studenti fare da Ciceroni ai propri compagni approfondendo e presentando storia, arte e architettura dei monumenti visitati. Per gli studenti del Liceo Linguistico, il tutto è avvenuto in lingua inglese,