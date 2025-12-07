«Continui pericoli, perché non installare un semaforo ad Arco Felice vecchio?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Egregio Direttore Gennaro Del Giudice.

Le segnalo la pericolosità della strada di via Arco Felice vecchio per intenderci quella che passa sotto il sito archeologico. Percorrendo questa strada mi sono spesso imbattuto in discussione accese tra automobilisti, e incidenti più o meno gravi. La strada di epoca Greco-Romana ha circa 2000 anni, bella da vedere ma poco pratica da percorrere, si restringe e in alcuni punti ha pietre miliari che fuoriescono dal marciapiede, di conseguenza non adatta al doppio senso di marcia 2 auto non ci possono passare, da qui tutti i problemi che ne derivano. Bisogna installare semafori affinché il passaggio diventi sicuro è regolamentato per la sicurezza dei cittadini e per la salvaguardia del bellissimo sito archeologico Arco Felice.»