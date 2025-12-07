CALCIO/ Capuano-gol: la Puteolana strappa un punto sul campo dell’Albanova

CASAL DI PRINCIPE – Secondo pareggio consecutivo per la Puteolana, che impatta allo “Scalzone” di Casal di Principe dopo un’ottima partenza in avvio, ma perdendo verve nel corso del match, favorendo così il ritorno dell’Albanova. Succede tutto nel primo tempo: il solito Capuano sblocca un match fino a quel momento dominato dai granata, ma un ingenuo contropiede costa il pari di Reda, che frena l’iniziativa degli ospiti.

LA PARTITA – La Puteolana inizia il match da grande squadra, mantenendo subito il pallino del gioco su un campo difficile. Dopo dieci minuti, i ragazzi di mister Correale aumentano la spinta in modo decisivo: ci prova prima Mancini con un tiro da fuori di poco alto e poi, all’11’, su un filtrante di Riccio, arriva la bella girata in diagonale di Capuano, che è chirurgico a metterla all’angolino dove Pirone non può arrivare. Il dominio continua, ma al 23′ l’Albanova piazza un letale contropiede dopo una palla recuperata al limite della propria area, coronato da un bel tiro di Reda che vale l’1-1. La reazione dei diavoli viene affidata ad un diagonale di poco fuori di Mancini un minuto dopo e ad un colpo di testa ad incrociare di Pissinis, che però sorvola la traversa al 44′. Al rientro dagli spogliatoi, le iniziative delle due squadre latitano ed il ritmo della partita va spegnendosi. Pericoloso Rimoli al 78′, che va ad un bel mancino di controbalzo sul quale Riccio si sostituisce a Cabriglia. Dopo alcune iniziative dei padroni di casa, recrimina invece nel finale la Puteolana per un intervento col braccio in area di rigore di Festa, che impedisce così al cross di De Rosa di arrivare a Mancini, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il penalty. Il triplice fischio arriva quindi sul punteggio di parità.

ALBANOVA: Pirone, Carofilo (67′ Aurilio), Bouraoui, Sigillo (69′ Linares), Rosolino, Della Monica, Grumo, D’Angelo (17′ Festa), Reda, Rimoli, Filo. A disposizione: Mazzone, Esposito, Ciano, Sargiotta, Guarino, Dell’Aversano. All. Pastore.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Pissinis, Battaglia (70′ Gargiulo), Riccio, Avolio (89′ Palladino), Grieco, Auriemma (63′ Mirante), Capuano A., De Rosa, Mancini, Rodriguez (69′ Filogamo). A disposizione: Orefice, Pullo, Giuliani, Minicone, Capuano C. All. Correale.

MARCATORI: 11′ Capuano A. (P), 23′ Reda (A).

ARBITRO: Marco Matera di Bari. Assistenti: Mario Meo (Nola) e Lorenzo Martello (Torre del Greco).

NOTE: Ammoniti Rosolino, Della Monica, Sigillo, Carofilo (A); Mirante, Pissinis (P). Corner: 8-4. Recupero: 2′ 1°T, 6′ 2°T.