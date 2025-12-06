Pronta la pista di ghiaccio in piazza a Pozzuoli: il taglio del nastro insieme all’accensione delle luminarie

POZZUOLI – La magia del Natale arriva a Pozzuoli con un ricco programma di eventi. I primi appuntamenti portano la data del 7 e 8 dicembre. Si partirà domani alle 17:3o con l’inaugurazione della pista di pattinaggio in piazza della Repubblica: ospiti d’eccezione saranno i campioni Denys Kovalenko e Sharon Agostinelli. E’ prevista anche l’accensione ufficiale delle luminarie in tutta la città. Nel giorno dell’Immacolata, invece, alle 17:30 sarà inaugurata la casa di Babbo Natale al Rione Terra di Pozzuoli. Dalle 17:30 alle 22:00 apriranno anche le botteghe degli artigiani all’antica rocca in un percorso suggestivo tra creazioni artigianali, laboratori e dimostrazioni dal vivo. Sempre per le 18 di domenica andrà in scena uno spettacolo pensato soprattutto per i più piccoli, con trampolieri, show di fuoco, bolle giganti, musica, animazione, laboratori per bambini, palloncini e baby dance. Alla stessa ora, invece, alla Cassa Armonica in Piazza della Repubblica ci sarà il concerto Gospel: i Giassel Voices accompagneranno in un emozionante viaggio tra gospel, soul e pop, per un concerto natalizio che unisce tradizione e modernità.