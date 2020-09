POZZUOLI – Continuano a salire i contagi a Pozzuoli: altri 4 sono stati registrati nelle ultime 24 ore in città. Due di loro sono casi di rientro o connessi a precedenti casi positivi di rientro. Per tutti è stata attivata la ricerca dei link epidemiologici e tutti sono in isolamento domiciliare. Oltre ai 4 nuovi casi c’è nella giornata di giovedì l’Asl ha registrato la guarigione di un cittadino puteolano. In totale le persone attualmente contagiate a Pozzuoli sono 66, su un totale di 171 dall’inizio dell’epidemia da Covid19. La notizia dei contagi è stata comunicata dal sindaco Vincenzo Figliolia attraverso il consueto bollettino serale.