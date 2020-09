POZZUOLI – Uno spaventoso è andato in scena questa sera in via Cuma Licola, a Pozzuoli. Sono due i mezzi rimasti coinvolti in uno scontro che ha provocato il ferimento di due automobilisti, fortunatamente in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli, sanitari e carri attrezzi per la rimozione dei mezzi. Da tempo, dopo i lavori di rifacimento del manto stradale, i residenti denunciano i pericoli legati all’alta velocità da parte di auto e moto.

