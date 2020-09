POZZUOLI – Hanno sversato rifiuti di ogni genere e sono scappati via. Sacchi della spazzatura, tavoli e cassette in legno e perfino un televisore: tutto abbandonato su un marciapiede di via Monterusciello. Uno scempio andato in scena nella serata di giovedì e scoperto da alcuni residenti una volta affacciatisi al balcone. Si ipotizza che gli autori del gesto abbiano utilizzato un furgone, vista la grande mole di spazzatura che è stata abbadonata lungo una delle strade principali del quartiere di Monterusciello, nei pressi di alcune attività commerciali. L’auspicio è che qualche telecamere privata abbia ripreso gli incivili, visto che in zona non c’è il sistema di videosorveglianza comunale.