Consigli per affrontare al meglio la fase post natalizia con la dieta funzionale

DIETOLOGIA – Ecco qualche consiglio per prepararci ad affrontare la fase post natalizia. In primis evitare diete “miracolose”, pillole e “bubbazze” varie.

I CONSIGLI – 1. evita di fare diete troppo restrittive, in questo modo il fisico sarà più sensibile ad accumulare grassi e liquidi durante pasti più abbondanti.

2. Consuma quotidianamente verdura fresca di stagione per tenere attivo l’intestino e fare il pieno di antiossidanti e minerali preziosi.

3. Tiene sempre attivo il fegato, centrale dello smaltimento degli alimenti, consuma olio extravergine di oliva, e verdure come carciofi, rucola, cicoria e radicchio.

4. Utilizza spezie come curcuma, zenzero, paprica, basilico, rosmarino e salvia, per fare il pieno di antiossidanti

5. Non bandire i carboidrati, abbinati nel modo corretto aiutano a tenere sempre attiva la funzionalità del pancreas.

6. Bevi acqua costantemente durante la giornata, almeno un paio di litri.

COSA FARE – Il modo corretto di alimentarsi non è privarsi dei cibi, ma creare il giusto mix tra di loro per tenere attivi gli organi come fegato, reni e pancreas. Per guarire dal sovrappeso non bisogna rinunciare alle occasioni, ma bisogna modificare la quotidianità. Godetevi la ripartenza e se la bilancia segnerà qualche chiletto in più ricordate, il problema non è aver recuperato qualche chilo, ma impegnarsi per riperderlo. Buona ripresa a tutti!