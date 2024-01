POZZUOLI/ La denuncia: «Alimenti del banco alimentare distrutti? Sindaco e assessora, perché non rispondete?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile direttore, chiedo di ospitarmi per richiamare l’attenzione su un argomento di grande attualità: lo spreco alimentare e non. A seguito di voci circolate insistentemente in città relative alla distruzione di alimenti del Banco Alimentare (scaduti per mancata assegnazione), ho chiesto lumi con post pubblici sul mio profilo Facebook. La richiesta, reiterata, è stata volutamente ignorata sia dal Sindaco che dall’assessora competente. Oltre a ciò, chiedo pubblicamente di verificare se risponda al vero che nei locali della Protezione Civile siano stoccati generi diversi addirittura ereditati dalla vecchia Amministrazione e raccolti in pandemia. Tra questi beni vi sarebbero anche pannolini che ben potrebbero aiutare molte madri nubili in carico ai Servizi Sociali. Ricordo a me stessa che il progetto Banco Alimentare è nato contro lo spreco alimentare e che il regolamento vigente all’epoca della sua istituzione prevedeva lo scorrimento della graduatoria (da formare previa manifestazione d’interesse) in caso di mancato ritiro dei pacchi oltre un tempo ragionevole. Infine, nel caso in cui lo scorrimento si fosse rivelato inefficace, i beni venivano devoluti alla mensa solidale di Licola.»

*Teresa dr.ssa Stellato, cittadina puteolana