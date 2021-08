LICOLA MARE – Assembrati e senza mascherine, incuranti delle norme anti covid. Così centinaia di persone hanno partecipato al concerto del neomelodico Luciano Caldore, andato in scena alla vigilia di Ferragosto in piazza Cristoforo Colombo, a Licola mare. L’evento è stato organizzato da un’attività commerciale della zona, richiamando la partecipazione di giovani, adulti e molti bambini. Come da consuetudine la serata è stata immortalata attraverso smartphone e postata sui social network.