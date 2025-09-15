Coltelli, tirapugni e pistole giocattolo: carabinieri sequestrano armi durante la movida

NAPOLI – I carabinieri della compagnia Vomero hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Chiaiano e Piscinola. Identificate 279 persone, 13 ragazzi sono stati segnalati dalla prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente. Controlli al codice della strada con 50 sanzioni elevate su 56 veicoli controllati. Sono ben 30 i mezzi che sono stati sequestrati, veicoli di ogni specie: si va dalla tradizionale auto passando per lo scooter e si finisce con il quad.

LE ARMI – I carabinieri della stazione Marianella hanno denunciato per porto abusivo di armi un 33enne e un 22enne. Il primo è stato trovato in possesso di un tirapugni mentre il secondo aveva in tasca un coltello a serramanico. Sono 4 i ragazzi denunciati per guida senza aver mai conseguito la patente mentre un 59enne è stato denunciato per ricettazione. L’uomo, perquisito, è stato trovato in possesso di 2 pistole giocattolo senza il tappo rosso.