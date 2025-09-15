POZZUOLI/ Salgono a 10 gli intossicati al ristorante: proprietario denunciato per carenze igienico-sanitarie e locale sequestrato

POZZUOLI – Sono salite a dieci le persone colpite da intossicazione alimentare ieri al ristorante “Da Emilio”, in via Trepiccioni. Di questi uno è ancora ricoverato in osservazione all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ma non è in pericolo di vita. Gli altri sono stati soccorsi sul posto da tre ambulanze del 118, tra questi quattro sono stati poi trasferiti al pronto soccorso e dimessi in serata.

LE INDAGINI – Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Pozzuoli intervenuti ieri insieme ai militari del NAS che hanno denunciato il proprietario dell’attività per gravi carenze igienico sanitarie. Verifiche in corso sulla provenienza degli alimenti. Il locale è stato sequestrato e questa mattina gli accertamenti continueranno.