Nove persone intossicate in un ristorante di Pozzuoli: 4 finiscono all’ospedale

POZZUOLI – Nove persone sono rimaste intossicate durante un pranzo domenicale a Pozzuoli. E’ successo questo pomeriggio presso il ristorante “Da Emilio”, in via Trepiccioni. Improvvisamente i commensali, mentre erano seduti a tavola, hanno accusato sintomi quali vomito, dolori addominali, diarrea e sudorazione riconducibili a una intossicazione alimentarre. Uno di questi è stato colpito anche da una transitoria perdita di coscienza. Sul posto è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 giunti con tre ambulanze.

I SOCCORSI – Quattro adulti sono stati trasferiti presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, mentre altre cinque persone hanno rifiutato il trasferimento all’ospedale “San Giuliano” di Giugliano dopo aver ricevuto le prime cure: tra queste ci sono due ragazzine di 14 e 16 anni. Secondo una prima ricostruzione alla base dell’intossicazione potrebbe esserci un consumo di frutti di mare crudi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli e il NAS che hanno interdetto la cucina e le sale del locale per effettuare gli accertamenti utili a individuare con esattezza le cause che hanno provocato i sintomi.