Puteolani aggrediti allo stadio di Caivano «Lanciate decine di bottiglie contro famiglie con bambini»

POZZUOLI – «A metà secondo del tempo dal settore dei tifosi della Caivanese hanno lanciato decine e decine di bottiglie contro i tifosi della Puteolana» è quanto racconta Luigi Napolitano, che domenica pomeriggio è partito da Pozzuoli alla volta di Cardito per assistere a Boys Caivanese – Puteolana «Nel nostro settore c’erano tutte famiglie, bambini e una quindicina di ultrà. Appena è iniziato il lancio di bottiglie ho preso mio figlio che era con me e l’ho portato fuori dallo stadio. I due settori sono divisi da una specie di rete arrugginita. Dall’altra parte c’erano centinaia di tifosi della Caivanese. Mi chiedo come è possibile che gli sia stata data la possibilità di entrare sugli spalti decine di bottiglie di vetro che sono state poi gettate su donne, ragazzi e bambini. C’erano appena quattro carabinieri. Io appena ho visto il lancio di bottiglie sono scappato. E’ stata una cosa assurda, ci poteva scappare il morto».