POZZUOLI – Granata prorompente che torna sulle maglie, una “P” che campeggia orgogliosa sulla spalla destra dei calciatori: questa è la nuova maglia del Rione Terra Pozzuoli. Un scelta chiara della società che si unisce alla presentazione dei calciatori nei luoghi simbolo della città: Tempio di Serapide, Darsena, Piazza della Repubblica, Lago d’Averno ed infine il Rione Terra. Il messaggio è chiaro: “anche noi rappresentiamo Pozzuoli e lo facciamo con immenso orgoglio.”

LA FORZA DELLA STORIA – Dopo anni a girovagare per i campi di calcio di tutta la Campania, durante i quali si è dato continuità al progetto sportivo e sociale e dopo aver permesso al “Domenico Conte” di Pozzuoli di restare aperto, la società non si tira indietro davanti alla piacevole responsabilità di rappresentare la città.

IL PRESIDENTE – «Quest’anno, qualora ce ne fosse bisogno, abbiamo voluto confermare che siamo una squadra di Pozzuoli e vogliamo rappresentare, nel nostro piccolo, la città in giro per la Campania. -spiega il presidente Sergio Di Bonito- La maglia con i colori granata non è una novità: infatti, nel 2002, anno della nostra nascita decidemmo di indossare con orgoglio quelli che sono nei fatti i colori del calcio a Pozzuoli ed oggi torniamo a fregiarcene, unendoli a quell’azzurro che ha caratterizzato a lungo nostra storia calcistica e con la P di Pozzuoli sulla spalla destra».