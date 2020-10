POZZUOLI – La Puteolana 1902 disputerà la prossima gara di campionato contro il Taranto, in programma domenica alle ore 15:00, allo stadio “Giraud” di Torre Annunziata a causa dell’attuale inagibilità al “Conte”. Sono infatti in corso lavori indetti dall’amministrazione e che termineranno il 28 ottobre. Di conseguenza i Diavoli Rossi saranno costretti a giocare ben due gare interne in uno stadio diverso da quello di Arco Felice. Gli allenamenti, invece, si terranno per tutta la durata dell’anno sportivo allo stadio comunale “P. Borsellino” di Volla. Mentre rifinitura verrà svolta invece a Pozzuoli, al campo sportivo Virgilio. Quest’ultimo sarà anche luogo di ritrovo per le partenze in trasferta.

L’ASSETTO – Dopo aver affidato il ruolo di Direttore tecnico ad Antonio Gravagnoli, la società ha fatto sapere che “Dal punto di vista societario si sta determinando l’organigramma completo. Una volta chiuse le formalità burocratiche, verrà reso noto alla stampa ed i tifosi. Infine, sul mercato si valutano operazioni sia in entrata che in uscita. Gli ultimi giorni di mercato ci permetteranno di definire gli ultimi dettagli in merito alla rosa dei Diavoli Rossi, affinché si possano avere a disposizione i giusti mezzi per raggiungere una salvezza tranquilla nell’anno del ritorno in Serie D.”