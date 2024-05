Accoltellati a Bagnoli: uno è un giovane calciatore della Puteolana 1909

POZZUOLI –È un giovane calciatore della Puteolana 1909 uno dei due 15enni accoltellati ieri sera durante una festa in discoteca all’Arenile di Bagnoli. I due amici sono stati colpiti con alcuni fendenti all’addome a seguito di una lite scaturita da futili motivi e successivamente trasportati da personale sanitario, in codice rosso, presso l’Ospedale San Paolo. Non sarebbero in pericolo di vita.

L’ARRESTO – L’aggressore poco dopo è stato fermato e arrestato dai poliziotti del commissariato di Bagnoli in seguito a un’attività di indagine che ha consentito di individuare, sul posto, il presunto autore del ferimento, che presentava ferite da taglio alle mani, e di rinvenire, nei pressi di una staccionata, poco distante, il coltello utilizzato durante la lite. Si tratta un 17enne napoletano, ora accusato per tentato omicidio.