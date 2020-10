POZZUOLI – La P&P Academy, nell’ambito dell’iniziativa “Donne in mostra nei Campi Flegrei”, ha indetto un concorso fotografico aperto a tutti i residenti della Campania e senza limiti di età. Il tema è ovviamente “la donna”, con tre precisi indirizzi: 1) le donne come madri: un excursus nell’arte che ha come fulcro la maternità; 2) le donne non da copertina, ma quelle vere, con il corpo perfetto e non, donne semplici senza l’uso di filtri per scardinare finalmente quella figura dei media e della pubblicità di femme fatale; 3) le donne senza ali, quelle donne fortemente fragili che vogliono raccontarsi attraverso le immagini come segno di riscatto e desiderio di migliorarsi e di migliorare.

COME PARTECIPARE – Le immagini, che potranno essere scattate con macchina fotografica o con il telefono cellulare, dovranno pervenire in busta chiusa (stampate su carta formato A3), entro il 18 ottobre 2020, all'indirizzo postale: P&P Academy, via G. Pagano 11, 80078 Pozzuoli (NA); e contemporaneamente dovranno essere inviate per e-mail all'indirizzo: [email protected] . La selezione sarà fatta da una giuria composta da fotografi professionisti e le foto saranno poi esposte il 23 ottobre al castello di Baia, dove avrà luogo la manifestazione "Donne in mostra nei Campi Flegrei". In quell'occasione, potranno esprimere una loro preferenza anche gli stessi partecipanti all'evento, che riceveranno all'ingresso un foglietto sul quale indicare la preferenza per un massimo di tre foto. Al termine della serata saranno annunciati i tre vincitori del concorso, che riceveranno il premio (una macchina fotografica Polaroid, con rullino e porta foto) nel corso dell'evento conclusivo della manifestazione che avrà luogo il 12 novembre. Le informazioni e il modello di domanda per partecipare al concorso fotografico sono disponibili all'indirizzo: https://tinyurl.com/y4s3dbnm