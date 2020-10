POZZUOLI – I contagi familiari aumentano e l’ASL Napoli 2 Nord cerca due hotel, uno sulle isole di Ischia e Procida e l’altro sulla terraferma, per ospitare i pazienti positivi al Covid asintomatici. Le due strutture saranno uguali per caratteristiche, ma differenti per dimensione, quella delle isole dovrà avere una dimensione compresa tra le 20 e 40 camere; quella della terraferma dovrà garantire tra le 30 e le 60 camere. Entrambi gli hotel dovranno avere per ciascuna camera bagno, tv e telefono; dovranno essere facilmente raggiungibili e garantire l’accesso ai disabili. La necessità di dotarsi di due strutture simili per ospitare i pazienti Covid-19 asintomatici o con sintomi lievi è frutto di una valutazione epidemiologica che ha evidenziato come sia estremamente frequente il contagio familiare in contesti in cui il bagno è unico e non vi sono spazi utili per garantire l’isolamento. Questa soluzione, inoltre, permette di non dover occupare i reparti ospedalieri con pazienti positivi al Covid che hanno superato la fase acuta, ma non possono essere dimessi in ragione della residua positività. I Covid hotel possono rappresentare una soluzione ottimale per ridurre le occasioni di contagio, liberare posti letto negli ospedali e assicurare una migliore qualità di soggiorno ai pazienti positivi.

IL BANDO – I contratti che l’ASL stipulerà con gli hotel avranno la durata di 6 mesi e, in caso di necessità potranno essere rinnovati per un periodo analogo. Il bando è consultabile sul sito dell’ASL Napoli 2 Nord all’indirizzo www.aslnapoli2nord.it/covidhotel, tutta la documentazione dovrà pervenire via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo [email protected] per informazioni è possibile inviare una mail ad [email protected]