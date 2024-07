Clamorosa gaffe al primo consiglio comunale di Bacoli: sbagliano la votazione e festeggiano il presidente «Ma questo è un circolo?»- IL VIDEO

BACOLI – La prima assise comunale del Josi Della Ragione bis ha assunto i risvolti comici, quando l’intero consiglio comunale è stato chiamato per la votazione del nuovo Presidente dell’assemblea. Il regolamento prevede che alla prima votazione, in gergo la “prima chiama”, per l’elezione del Presidente c’è bisogna dei 2/3 dei votanti. Al momento dello scrutinio, oltre all’incredibile voto a Francesca Illiano, moglie del sindaco, la maggioranza ha espresso la propria preferenza per il consigliere di FreeBacoli Francesca Di Meo, mentre la minoranza ha preferito la scheda bianca.

LA GAFFE – Al momento della registrazione della votazione, la prima eletta Carmela Anzalone, che presiedeva in quel momento l’assise comunale, proclamava Francesca Di Meo Presidente del Consiglio Comunale. Tutti in piedi i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, ad applaudire la nuova Presidente. E qui che la situazione si fa comica, al limite del grottesco, quando durante l’applauso si sente una voce arrivare dai banchi della minoranza, quella del consigliere di Fratelli d’Italia Luigi Della Ragione, che cerca con tutte le sue forze di ricevere attenzione da parte del segretario comunale. «Segretaria, segretaria non è così» – cercava di far capire il consigliere di Fratelli d’Italia Luigi Della Ragione mentre si festeggiava la neo presidente «Chiedo scusa, ma dove ci troviamo, ci vogliono i 2/3 alla prima votazione. Ma dove stiamo al bar? Ma stiamo scherzando? Bah! Ma questo è un circolo!». Per la cronaca, alla seconda votazione, è stata nominata all’unanimità, dunque anche con i voti della minoranza, Francesca di Meo come nuovo Presidente del Consiglio Comunale.

IL VIDEO