Pesci e frutti di mare sequestrati sul porto di Pozzuoli: multe da 1.500 euro per i venditori

POZZUOLI – Nella mattinata odierna i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo e della Stazione dei Carabinieri di Pozzuoli nell’ambito di un’attività congiunta nei pressi della banchina Emporio nord, nel porto di Pozzuoli, hanno identificato e denunciato 3 venditori ambulanti che abusivamente commerciavano prodotti della pesca in spregio alle prescritte norme igienico-sanitarie, sottoponendo pertanto gli eventuali consumatori a rischi per la propria salute. Il prodotto ittico, quantificato in circa 100 kg., risultato al contempo privo di tracciabilità, è stato sequestrato con l’elevazione di tre sanzioni amministrative di 1.500 euro a carico dei trasgressori. La mancanza di documentazione atta a individuare le varie fasi di preparazione e commercializzazione di un prodotto alimentare, determina l’assenza di tutele per l’utenza, soggetta al consumo di prodotto derivante da pratiche di pesca illegale. Il pescato, grazie al lavoro dei militari della Guardia Costiera e dei Carabinieri intervenuti, è stato conseguentemente donato allo Zoo di Napoli, in quanto non idoneo al consumo umano.