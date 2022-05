QUARTO – Disservizi per i pendolari. Dalle 08:35 del mattino, a causa di motivi tecnici, la circolazione ferroviaria tra Pianura e Quarto è interrotta. L’Eav con una comunicazione ha fatto sapere che i treni della Circumflegrea in partenza da Montesanto per Licola limiteranno a Pianura e che i treni in partenza da Licola per Montesanto limiteranno a Quarto. Inoltre è stato istituito un servizio sostitutivo con bus sulla tratta Pianura-Licola e Licola-Pianura. Le fermate dei bus vengono effettuate nei pressi delle stazioni. Non va meglio sulla linea Cumana dove, causa motivi tecnici, i treni viaggiano dai 10 ai 15 minuti di ritardo.