POZZUOLI – Si chiama Calamity Jane, ha tre anni e mezzo e ha vinto il primo posto al Campionato Mondiale Rottweiler “IFR World Show”, tenutosi a Crevalcore (in provincia di Bologna) nelle giornate del 7 e 8 maggio. La cagnolina di Pozzuoli ha portato in alto il nome dell’Italia, sfidando centinaia di concorrenti provenienti da tutto il mondo. La ‘quattro zampe’, accompagnata dal suo padrone Sidney Tassiero, ha superato più prove e ha conquistato il titolo di campionessa mondiale. «Sono davvero felice per il risultato raggiunto; Calamity Jane è riuscita a primeggiare su 500 cani. Ringrazio il presidente della Società Italiana Rottweiler (Sir), Salvatore dell’Aquila, per l’ottima organizzazione», dichiara Tassiero.

