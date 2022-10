POZZUOLI/QUARTO – Chiude per un mese di notte il tunnel che collega Quarto e Pozzuoli: resterà aperto solo nel week-end. E’ quanto ha disposto la Città Metropolitana di Napoli per il periodo che va dal 30 settembre al 30 ottobre. La chiusura della “Galleria Montecorvara” avverrà nella fascia oraria 22:00 – 06:00, con l’esclusione di tutti i fine settimana (sabato e domenica), per consentire l’esecuzione degli interventi di manutenzione degli elettroventilatori e per la predisposizione dei cavidotti interrati per l’adeguamento delle linee elettriche e delle cabine (lato Quarto e lato Pozzuoli).