POZZUOLI – «Amici, oggi avrei bisogno del vostro aiuto per una nobile causa. Un ragazzo della Costa d’Avorio è stato ricoverato in ospedale e purtroppo ci resterà per un bel po’ di tempo. Parla pochissimo italiano e come potete immaginare le giornate per lui sono interminabili. Per questo motivo sono alla ricerca di libri (in lingua francese, inglese, ma anche in italiano), da donare al reparto di oncologia del Pascale (in modo da provare a far sentire lui, e tanti altri, meno soli). Qualcuno può aiutarmi o ha amici che possono farlo?

Scaviamo nelle nostre case, mobilitiamoci pe “na cosa bbella”. Mostriamo a tutti il grande cuore dei Campi Flegrei!». E’ l’appello lanciato da Luigi Di Razza, scrittore e attore puteolano.

DOVE DONARE – Punti di raccolta (verificate sempre gli orari di apertura delle attività per non avere brutte sorprese):

– POZZUOLI: Abbascio ù mare

– ARCO FELICE: Arrichiello Moda

– LUCRINO: Spazio Lucrino

– MONTAGNA SPACCATA: Fumo & Caffè Mercurio

– BACOLI: Libreria Il Punto di Partenza

– FUSARO: ArtePizza

– CAPPELLA: Autoservice

– MONTE DI PROCIDA: Enal Bar Centrale