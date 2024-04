Chiude per sempre la Montagna Spaccata: scontro tra i comuni di Pozzuoli e Quarto

POZZUOLI/QUARTO – A partire da domani, martedì 2 aprile, chiuderà per sempre la Montagna Spaccata, tratto di strada che collega i comuni di Pozzuoli e Quarto. La decisione è stata presa dal sindaco di Quarto, Antonio Sabino, che ha firmato un’ordinanza che prevede lo stop definitivo al passaggio delle auto e di ogni mezzo. L’obiettivo di Sabino è di destinare il tratto “vista la sua conformazione” a pista da gioco per promuovere e valorizzare l’attività delle bocce “soprattutto in vista dell’arrivo della stagione estiva” si legge nell’ordinanza sindacale.

IL RICORSO – Una decisione che non è andata giù all’amministrazione comunale di Pozzuoli che ha annunciato il ricorso al Tar per annullare l’ordinanza. Il sindaco Manzoni ha dato mandato ai propri legali di impugnare la decisione del collega nonché compagno del PD. Intanto nella giornata di ieri l’assessore al governo del territorio Giacomo Bandiera ha tentato una mediazione che non è andata a buon fine, preludio a una lunga battaglia legale. Ordinanza invece che è stata accolta favorevolmente anche dai vertici del PD Lello Topo e Mario Casillo che hanno annunciato la loro presenza al taglio del nastro della nuova opera voluta da Sabino che vedrà la luce a inizio giugno.

Clicca qui per leggere l’ordinanza sindacale