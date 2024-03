È morto Antimo Vallozzi, ultimo maestro d’ascia di Pozzuoli

POZZUOLI – È morto Antimo Vallozzi, 87 anni, ultimo maestro d’ascia puteolano. Simbolo di una Pozzuoli che ormai non c’è più, per decenni con i fratelli ha animato la darsena di Pozzuoli con la sua bottega, dove ha costruito e riparato centinaia di gozzi. Dalla pandemia degli scorsi anni Antimo, anche complice l’età, si era assentato dalla sua amata darsena. Di lui rimarranno le tante storie sulla sua maestria e la sua estrosità, come recitava anche la targa posta sulla bottega: “Fratelli Vallozzi, a comm i truvat Ca cap”. Dopo la morte del fratello Domenico, con quella di Antimo chiude definitivamente una parte importante della storia di Pozzuoli colpevolmente dimentica da troppi.

*La foto di Angelo Greco è tratta dalla mostra “Thalassa, omaggio all’ultimo maestro flegreo”.