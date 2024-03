POZZUOLI/ Da Manzoni scacco matto a Sandro “Magno” Cossiga: venti di dimissioni sull’assessora Riccobene. Vacilla pure Di Dio

POZZUOLI – L’addio di Arcangelo Pisano ha un enorme peso sul nuovo assetto della maggioranza e soprattutto su quella che sarà la nuova Giunta comunale che nascerà subito dopo il congresso del PD, momento spartiacque dell’amministrazione Manzoni. Chi ha spinto «l’operazione-Pisano» ha messo in atto quella che qualcuno ha già definito la “mandrakata di Pasqua”, mossa che servirà a mettere la parola fine alle mire espansionistiche di Sandro “Magno” Cossiga. Ma non solo. Quanto accaduto questa mattina potrebbe portare anche alle dimissioni dell’assessora alle politiche sociali Fabiana Riccobene, già minacciate nei giorni scorsi quando Cossiga &C. hanno dovuto fare i conti con la mancata sostituzione di Sabrina Sifo. Riccobene, così come Sifo, potrebbe infatti essere sacrificata come rappresaglia da parte di “Pozzuoli Libera” nei confronti del sindaco Gigi Manzoni.

SCACCO MATTO – Dicevamo di Pisano: con il suo passaggio al gruppo misto lascia Pozzuoli Libera con due consiglieri comunali (Cossiga e De Simone), gli stessi che hanno Spazio Flegreo e i Verdi rappresentati in Giunta da un solo assessore. Pertanto, manuale Cencelli alla mano, Cossiga si trova nelle condizioni di non poter chiedere più il secondo assessore anche alla luce delle dimissioni “indotte” della Sifo e dei veti posti dal sindaco.

EFFETTO DOMINO – La strategia a questo punto è chiara: niente scherzetti altrimenti si va fuori dalla maggioranza. Manzoni su questo è stato chiaro: «Non mi faccio tirare per la camicia da nessuno e non mi interessano i giochetti dei vari gruppi». Poi c’è il “detto non detto”. Ed è qui che entra in ballo anche il gruppo “Pozzuoli al centro” dove Vitale Di Dio – al netto delle smentite di facciata – guarda verso il gruppo-Manzoni e, perché no, anche al Partito Democratico così come sta facendo Paolo Tozzi ormai con due piedi in maggioranza e un piede e mezzo nel PD che sarà . Ovviamente anche per Di Dio ci sarà prima il Purgatorio del gruppo misto da vivere. Insomma, l’effetto domino è appena iniziato.

