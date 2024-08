Cento scosse in un giorno a Pozzuoli, la più forte di magnitudo 2.8

POZZUOLI – Cento scosse con la più forte di magnitudo 2.8. È il nuovo bollettino dell’Osservatorio Vesuviano che ha aggiornato i dati dello sciame sismico che a partire dalle ore 14.52 (UTC ore 12.52) di ieri è in corso a Pozzuoli e nell’area dei Campi Flegrei .

LO SCIAME – Finora, infatti, sono stati rilevati in via preliminare 100 terremoti con magnitudo minima Md≥ 0.0 e una magnitudo massima Md = 2.8 ± 0.3. In totale sono quattro le scosse particolarmente rilevanti: 2.0, 2.3, 2.6 e 2.8.