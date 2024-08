POZZUOLI – Frana in via Cuma Licola dopo le forti piogge di questa notte. A causa della frana di parte di un costone in Via Provinciale Cuma – Licola, è stato necessario interdire la circolazione pedonale e veicolare a partire dal civico 219 fino al civico 249, al fine di procedere alla rimozione e pulizia della sede stradale e alla messa in sicurezza del costone.