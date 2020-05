POZZUOLI – C’è un nuovo caso di Covid a Pozzuoli: è il 92esimo dall’inizio dell’emergenza. Il contagiato è in isolamento domiciliare e l’Asl Napoli 2 Nord ha individuato tutti i contatti di questa persona per la ricerca del link epidemiologico. Nella giornata di domenica sono stati effettuati 20 tamponi, per un totale di 1010 test. Tra le 92 persone che hanno contratto il Coronavirus, 47 sono attualmente contagiate, 33 sono guarite definitivamente e 12 sono decedute.