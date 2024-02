C’è anche un giovane di Pozzuoli tra i campioni della Ge.Vi. Napoli basket

POZZUOLI – C’è anche un giovane di Pozzuoli tra i campioni della Ge.Vi. Napoli che ieri si è aggiudicata dopo diciotto anni la coppa Italia di basket battendo a Torino l’Olimpia Milano. Si tratta di Simone Sinagra, 19 anni, ruolo playmaker e una dieci sulla casacca che ha un sapore speciale: è il cugino di Diego Maradona junior, figlio del più grande calciatore della storia. Simone da qualche tempo è entrato a far parte in pianta stabile nel roster della prima squadra dopo aver esordito in serie A alla sesta giornata a Pesaro contro la Carpegna, prima di mettere a segno il suo primo canestro tra i big del basket contro Brescia due settimane fa. Diplomatosi lo scorso anno all’istituto Pitagora di Pozzuoli, Simone Sinagra è ritenuto una promessa del basket italiano.