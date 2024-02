Fumogeni e petardi allo stadio di Pozzuoli: tifoso della Puteolana denunciato dalla Polizia

POZZUOLI – Un tifoso della Puteolana è stato fermato e denunciato ieri dalla polizia in quanto trovato in possesso di fumogeni. Si tratta di un 36enne puteolano, che durante i controlli condotti durante l’ingresso allo stadio Domenico Conte dove si è giocata la partita tra Puteolana e Mariglianese, è stato trovato dagli agenti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Ludovica Carpino – in possesso di materiale esplodente. L’uomo è stato quindi deferito in stato libertà ai sensi del’art 6. Ter L 401/89 in quanto fumogeni e petardi sono ritenuti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.