Causò la morte di un anziano: 53enne preso dalla Polizia a Pozzuoli

POZZUOLI – Provocò la morte di un anziano al termine di una violenta lite. Emergono particolari inquietanti sull’arresto del 53enne originario della Repubblica Ceca, fermato dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – in quanto destinatario di un mandato d’arresto europeo. L’uomo è accusato di lesioni personali gravi: durante una lite aggredì la vittima colpendola alla schiena a tal punto di farla cadere causandole gravi lesioni, in particolare la frattura dell’osso occipitale, una emorragia cerebrale e numerose contusioni. L’anziano, dopo il trasferimento in ospedale e il ricovero, morì nel giugno del 2018 proprio a causa di quelle violenze.

L’ARRESTO – L’altro ieri il 53enne è stato sorpreso dai poliziotti nella villetta comunale di Pozzuoli: armato di una balestra brandiva l’arma contro i passanti. Disarmato e bloccato, è stato poi arrestato. Dagli accertamenti effettuati, è emerso che era anche destinatario del mandato di arresto europeo, nonché di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso ad agosto del 2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano – Ufficio Esecuzioni Penali, secondo il quale il 53enne dovrà espiare una pena di 6 mesi.