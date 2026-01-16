Il sindaco di Bacoli parcheggia in divieto di sosta sul lungomare di Miliscola

BACOLI – È del sindaco di Bacoli l’auto parcheggiata in divieto di sosta, nell’area riservata agli autobus del servizio pubblico. La vettura è stata immortalata nella mattinata di venerdì, intorno alle ore 11, lungo via Lido di Miliscola, nei pressi del lungomare. In quei minuti, Josi Della Ragione era dall’altra parte della strada per rilasciare un’intervista alla Rai per la questione “spiagge libere e militari”. Nonostante la disponibilità degli stalli di sosta a strisce blu, la Peugeot 308 del sindaco di Bacoli è stata lasciata in divieto di sosta per circa un’ora. Il tempo dell’intervista e di una passeggiata con la giornalista fino al bar-caffetteria “Oblio” per un caffè. E’ alquanto paradossale che l’infrazione si sia consumata proprio nella zona dei presunti parcheggi abusivi. Così come sembra paradossale che proprio il sindaco, evidentemente sprovvisto dell’abbonamento per le strisce blu, ha preferito commettere un’infrazione invece di pagare il grattino e sostare in regola.